Ausflüge in Erkelenz : Lieblingsorte in der Heimat

Im Außenbecken am ERKA-Bad an der Krefelder Straße tut eine Erfrischung gut. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Auch in der heimischen Region gibt es viel zu entdecken – egal, ob das Wetter heiß oder regnerisch ist. Schwimmen, spazieren, Musik oder das Museum: Das Angebot vor Ort ist vielfältig.

Schon am Freitagmorgen zog es die Erkelenzer ins Freibad des Erka-Bades an der Krefelder Straße. Das Freibad ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, jedoch sind nur 285 Personen zugelassen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Uhr, für Kinder 2,50 Euro. Weitere Informationen zum Erka-Bad gibt es online unter www.erka-bad.de.

Die Coronakrise hat ein Umdenken erforderlich gemacht. Und wie lässt sich beispielsweise die Gastronomie fördern? Mit Musik. Bewährt hat sich schon die Sommertaverne, die am Samstag, 1. August, ab 17 Uhr, die nächste Runde auf dem Markt am Alten Rathaus einläutet. Das Stadtmarketing empfiehlt, sich einen Platz im Lieblingsrestaurant zu reservieren, um die Musik von „Neuton“ genießen zu können. Das Duo hat das Erkelenzer Publikum bereits vor zwei Jahren beim Lambertusmarkt überzeugt.

Auch das Rheinische Feuerwehrmuseum in Lövenich an der Hauptstraße ist eine gute Adresse, um abzutauchen in die Geschichte der Feuerwehr. Unzählige historische Exponate erzählen jede Menge interessanter Geschichten aus dem Feuerwehrwesen. Die ältesten Geräte der Sammlung stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die feuerwehrtechnische Entwicklung ist in vielen eindrucksvollen Exponaten bis in die Moderne dokumentiert. Helme, Strahlrohre, Atemschutzausrüstungen, Löscheimer und eben die Fahrzeuge sind unter anderem zu sehen. Samstags ist das Museum von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Noch müssen die Besucher zwar auf Führungen verzichten und die Kinder auf den Spielbereich, trotzdem gibt es viel zu entdecken. Info: www.rheinisches-feuerwehrmuseum.de.