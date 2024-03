Marie-Luise Marjan zu Gast in Erkelenz Lesung mit viel Witz und „Mutter Beimer“

In einem beinahe schaurigen Ambiente bei Kerzenschein nahm die Schauspielerin das Publikum mit in eine Welt der Verbrechen – doch der Gruselfaktor blieb aus: Schon vor der ersten Geschichte kündigte Marjan an: „Die Geschichten sind immer lustig, gar nicht gruselig“. Sie erzählte von einer Kundin, die ihrer Friseurin den Mord an ihrem Mann verriet, von einem Enkel, dessen Mordkomplott an seiner Oma ganz und gar anders verlief als geplant und von der Witwe eines Zechenkumpels, die ihrem verstorbenen Mann einen außergewöhnlichen Liebesbeweis machte.