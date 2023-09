Mehr Barrierefreiheit Leonhardskapelle in Erkelenz wird umgebaut

Die Leonhardskapelle als Teil des ehemaliges Erkelenzer Gasthauses ist eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in der Innenstadt. Heute dient sie unter anderem als Vereinstreffpunkt, aber auch als Ort für Veranstaltungen wie Konzerte und Vorträge. Das Problem: Der Veranstaltungsraum im Obergeschoss, der rund 120 Besucher fasst, ist nur über Treppen erreichbar, was älteren und eingeschränkten Menschen die Teilnahme erschwert. Auch der Weg über einen Verbindungsgang zur Stadtbücherei ist nicht barrierefrei. Das soll sich bald ändern: Im Bauausschuss wurden jetzt Pläne auf den Weg gebracht, an der Kapelle einen Aufzug anzubringen.