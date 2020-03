Angebote in Erkelenz : Osterferien mit Spiel und Spaß gestalten

Erkelenzer Kinder und Jugendliche können in den Osterferien noch viel mehr unternehmen als nur Eier suchen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Erkelenz Vom 6. bis 18. April bieten die städtischen Ferienspiele in Erkelenz mit Beteiligung der Jugendzentren ein buntes Programm. Jetzt liegt das Programmheft vor, und die Anmeldungen für die Aktionen stehen bald an.

Für alle Ferienspiel-Begeisterte gibt es in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm der Stadt Erkelenz. Anmeldungen sind ab dem 23. März möglich. Angeboten werden Aktionen und Ausflüge für Schüler ab der ersten Klasse.

Gestartet wird in der ersten Ferienwoche mit einem Spielenachmittag in der Leonhardskapelle. „Gesellschaftsspiele stehen im Mittelpunkt“, kündigt Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke an und erklärt das Prinzip des Nachmittags: „Hier werden im Zeitalter der Computer- und Konsolenspiele viele witzige Gesellschaftsspiele wieder auf den Tisch kommen. Es stehen Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“, „Das verrückte Labyrinth“, „Uno“ oder „Phase 10“ bereit. Die Kinder können sich in kleineren und größeren Tischgruppen zusammenfinden und nach Herzenslust ausprobieren.“

Info Anmeldung startet am 23. März Verteilung Programmheft Aufgrund der Coronavirus-Situation im Kreis Heinsberg mit geschlossenen Schulen kann das Programmheft für die Erkelenzer Osterferien-Spiele über die Schulen erst verteilt werden, sobald diese wieder öffnen. Es steht aber im Internet unter www.erkelenz.de zur Verfügung. Anmeldungen zum Programm Details zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung sind dem Programmheft zu entnehmen. Anmeldungen werden ab dem 23. März jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr in den Büroräumen des Jugendamtes am Johannismarkt 19 entgegengenommen.

Am Dienstag, 7. April, geht es ins Odysseum nach Köln. In diesem bunten Mitmach-Museum können sich alle Kinder nach Herzenslust ausprobieren oder auf eigenen Kosten die Zusatzbereiche kennenlernen. Der folgende Mittwoch steht ganz im Sinne des Sports, wozu Lüke berichtet: „In der Kletterhalle Tivoli in Aachen können mutige Kletterer unter professioneller Anleitung die Wände besteigen.“

Nach den Kar- und Osterfeiertagen ist in der zweiten Ferienwoche das Spielmobil am Mittwoch in der Erka-Halle und am Dienstag in Immerath (neu) anzutreffen. Und danach folgt noch etwas ganz besonderes. Katharina Lüke kündigt an: „Einen großen Sandkasten mit Wasserspielplatz baut die Stadt Erkelenz am Franziskanerplatz am letzten Ferienwochenende, 17 und 18. April, auf. Es gibt Angebote für Groß und Klein: Den größten Sandkasten in Erkelenz, einen riesigen Wasserspielplatz, Hüpfkissen sowie tausendundeine weitere Spielidee. Auch die Großen werden sich über ein chilliges Ambiente freuen, mit Grillspezialitäten, leckeren Drinks und cooler Musik.“ Im Innenstadt-Entwicklungsprozess „Erkelenz 2030“ werden dort jeweils ab 10 Uhr außerdem die Ergebnisse des bisherigen Beteiligungsverfahrens bei einem kleinen Fest vorgestellt, und bei diesem soll der Platz schon einmal aus einer neuen Perspektive heraus erlebt werden können.

Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke kündigt das Programm für die Osterferien an, zu dem am 17. und 18 April der größte Sandkasten von Erkelenz gehören wird. Dieser wird am Franziskanerplatz aufgebaut, hinzu kommt noch ein Wasserspielplatz. Foto: Speen