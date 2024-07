Neues Leseprojekt in Erkelenz Lecker lesen, lecker lauschen

Wer am 8. August nicht dabei sein kann, darf sich schon auf den nächsten Termin freuen. Einen Monat später, am Sonntag, 8. September, 15 Uhr, heißt es wieder: „Lecker lesen, lecker lauschen“ – diesmal im Basislager an der Aachener Straße 54. Weitere Termine sind im Herbst geplant und bereits in Vorbereitung. Die Lesereihe richtet sich an Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Im Eintrittspreis von zehn Euro pro Ticket sind die Lesung und Leckereien enthalten. Karten gibt es in der Filiale der Volksbank Erkelenz am Konrad-Adenauer-Platz 2 ebenso in den Erkelenzer Buchhandlungen Viehausen und Wild sowie bei den Vorlesern über die Webseite www.dievorleser.de, auf der zahlreiche weitere Lese-Events abrufbar sind. Hier werden rechtzeitig die weiteren Termine der Reihe „Lecker lesen, lecker lauschen“ veröffentlicht.