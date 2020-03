Für Liebhaber und Historiker : Buch erzählt Neues über Hohenbusch

Erkelenz Im vergangenen Jahrzehnt sind viele Neuig­keiten über das einstige Kreuzherrenkloster Hohenbusch herausgefunden worden. Denen widmet sich ein Buch, das im April erscheint.

Zum einstigen Kreuzherrenkloster bei Hetzerath hatte ein Hospital gehört. Dieser jungen, noch weitgehend unbekannten Erkenntnis ist ein Kapitel in einem Buch gewidmet, das im April erscheint und das Haus Hohenbusch und dessen Geschichte neu beleuchtet. 14 Autoren haben daran mitgewirkt. Das ehemalige Klostergut vor den Toren von Erkelenz befand sich von 1302 bis 1802 im Besitz der Kreuzherren, einer kleinen, aber vornehmen Gemeinschaft von katholischen Priestern und Laienbrüdern. Anschließend kam es in Privatbesitz, bevor es vor drei Jahrzehnten von der Stadt Erkelenz angekauft wurde und seit zwei Jahrzehnten mit Hilfe eines Fördervereins restauriert wird. Beide Jubiläen waren Anlass, das 176-seitige Buch „Lebensraum Hohenbusch“ herauszugeben.

Geschrieben wird über die Geschichte der Prioren in Erkelenz, über Naturkunde und den Kräutergarten, die Hohenbuscher Handschriften und die privaten Besitzer seit 1802. Und der Chronist der Kreuzherren brachte den Orden durch einen Beitrag über dessen Geschichte mit ein. „Wir können in dem Buch noch unbekannte Fotografien aus der Zeit von Hohenbusch in Privatbesitz zeigen, die uns die Nachfahren der Familien Matzerath und Müller zur Verfügung gestellt haben“, berichtet Frank Körfer. „Wir haben aber auch einen Fokus auf die neuesten Erkenntnisse der vergangenen zehn Jahre gelegt: zum Beispiel über das Hospital, das ungefähr dort gestanden hat, wo sich heute der Odiliabrunnen befindet.“ Dieses habe ausgesehen wie eine kleine Ausgabe des Herrenhauses, war unterkellert und zweieinhalb Geschosse hoch: „In dem barocken Gebäude befanden sich vier Krankensäle und eine eigene Latrine, wahrscheinlich aus der Angst vor Seuchen. Dass wir darüber inzwischen Kenntnis besitzen, haben wir der Erkelenzer Stadtarchivarin Alice Habersack zu verdanken, die einen Plan des Hospitals im Landesarchiv in Duisburg gefunden hat.“ Sie gehört mit zu den 14 Autoren wie Frank Körfer selbst auch.