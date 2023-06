Neuer Dienstleister Erkelenzer Laternen sollen in vier Jahren komplett umgerüstet sein

Zwölf Jahre ist es her, dass am Schwarzen Weg in Matzerath die ersten LED-Straßenlaternen der Stadt Erkelenz testweise erleuchteten. In vier Jahren sollen nun alle knapp 8000 Lichtpunkte im Stadtgebiet auf die neue, deutlich sparsamere Technik umgerüstet sein. Das hat die Stadt jetzt im Rahmen einer Vertragsunterzeichnung mit dem Dienstleister Spie SAG bekanntgegeben. In den kommenden zehn Jahren wird sich damit erstmals ein Privatanbieter um die Wartung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung kümmern. Bislang lag das in Erkelenz in Hand des Kommunalversorgers NEW, davor bei den Stadtwerken.