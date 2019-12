Wunsch nach Urnenfeld auf Friedhof Venrath : Gefühl der Unsicherheit auf Friedhofsparkplatz

Ein jahreszeitlich gepflegtes Urnenfeld regt Venrath für den Friedhof im Ort an. Foto: Heike Cervellera

Erkelenz Eine Laterne für den Parkplatz am Friedhof und eine verbesserte Wegepflege auf der städtischen Anlage beantragte der Bezirksausschuss.

Beantragt wird zudem, den Parkplatz am Friedhof auszuleuchten. Derzeit steht dort keine Laterne. „Gefühlt fehlt es dort an Sicherheit“, erklärte ein Bürger im Bezirksausschuss. „Dort ist es ganz düster.“ Die gewählten Ausschussmitglieder beauftragten die Stadt Erkelenz, sich um eine Ausleuchtung – beispielsweise eine Photovoltaik-Laterne – zu bemühen und zudem die Beschilderung des Parkplatzes so zu versetzen, dass der Hinweis von der Straße aus zu erkennen ist.