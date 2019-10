Erkelenzer Braunkohlenausschuss diskutiert : Platz für Landwirte am Umsiedlungsort

In Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) sind 202 von 457 Grundstücken verkauft und 65 Häuser fertig, 88 befinden sich im Bau. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Auf einer zusätzlichen Fläche am Umsiedlungsstandort für Keyenberg und Kuckum sollen Landwirte ansiedeln können. Erkelenz will Platz für sechs bis acht Höfe schaffen. Außerdem sollen Weideflächen für Pferde ausgewiesen werden.

Das von Landwirtschaft geprägte Bild der Erkelenzer Börde soll auch für den Umsiedlungsstandort von Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) ermöglicht werden. Entschlüsse dazu hat der Braunkohlenausschuss in Erkelenz gefasst. So soll es zusätzliche Flächen für Pferdehaltung geben und eine Erweiterung des Umsiedlungsstandortes zwischen Borschemich und Rath-Anhoven, auf der Landwirte ihre Höfe errichten können.

Die bestehenden Flächenangebote am Umsiedlungsstandort sind aufgrund Anzahl, Größe und Immissionsschutz nicht ausreichend, um landwirtschaftliche Betriebe für den Tagebau Garzweiler II dorthin umsiedeln zu können, stellte der Bergbautreibende RWE Power fest. „Inzwischen ist von Landwirten ein zusätzliches Interesse an einer Umsiedlung signalisiert worden“, berichtete der Erkelenzer Planungsamtsleiter Manfred Orth dem Braunkohlenausschuss, der deshalb die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen einleitete.

Info Klimaneutrale Wegebeleuchtung Vorberatung Die geplanten Änderungen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan für Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) sind im Braunkohlenausschuss vorberaten worden. Abschließend wird der Erkelenzer Stadtrat entschließen. Solarbeleuchtung RWE Power plant eine klimaneutrale Beleuchtung des Fußweges zwischen Keyenberg (neu) und Borschemich. Derzeit hole das Unternehmen Kostenvoranschläge ein, berichtete Beigeordneter Lurweg dem Ausschuss. Er kündigte an, dass „die Solarwegebeleuchtung anschließend zügig errichtet werden soll“, nannte aber noch keinen Zeitpunkt.

RWE hat zwischen dem Umsiedlungsstandort und dem benachbarten Mennekrath, in dem knapp 200 Einwohner leben, bereits landwirtschaftliche Flächen erworben. „Auf 12,7 Hektar soll ein weiteres Grundstücksangebot für umzusiedelnde landwirtschaftliche Betriebe geschaffen werden“, erklärte Orth. „Denkbar sind sechs bis acht Hofstellen sowie hofnahe Flächen für Ackerland und Weiden.“ Die Bezirksregierung Köln habe in Vorgesprächen signalisiert, diese Entwicklung mitzutragen.

Weil für Pferdehaltung am Umsiedlungsstandort keine Weideflächen zur Verfügung stehen, schob der Braunkohlenausschuss eine weitere Bebauungsplanänderung an. „Diese wird die Tierhaltung und das Errichten von Witterungsschutz für Pferde ermöglichen“, erläuterte Planungsamtsleiter Orth. Geplant sind eine zwei und eine drei Hek­tar große Fläche, eine zwischen dem Wasserwerk bei Borschemich und dem Südrand des Umsiedlungsortes und eine an dessen nordöstlichem Ortsrand.

Verkauft sind in Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) mittlerweile 202 von 457 Grundstücken, teilte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg im Braunkohlenausschuss mit: „65 Bauten sind bereits fertiggestellt, 88 Häuser befinden sich im Bau.“ Derzeit lebten schon 212 Einwohner in den Orten, davon 119 in Keyenberg (neu). Über 71 Prozent der Häuser in den Altorten sind laut Lurweg inzwischen Verkaufsverträge mit RWE Power geschlossen worden, für 13 Prozent laufen Verhandlungen und vier Prozent befinden sich in der vorgeschalteten Gutachterphase: „Zwölf Prozent sind offen und noch ohne Kontakt mit dem Bergbautreibenden.“