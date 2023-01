Ausstellung in Schwanenberg Landwirtschaft im Miniformat

Sein Sammler-Kollege Hartmut Keller freute sich, einen Teil seines privaten Museums zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen zu dürfen. Einen alten Bauernhof aus dem Erzgebirge, der etwa 1930 hergestellt wurde, hatte der gelernte Landwirt ebenso mitgebracht wie den DDR-Bergbauernhof aus dem Jahr 1966 mit Ziegen und Traktoren, das Kölner Feldhaus von 1975 oder den Fränkischen Hof und die alte französische Windmühle. In einem umgebauten Pferdestall bewahrt der begeisterte Bauernhof-Sammler seine seltenen Schätze aus Kindheitstagen auf. Bei Haushaltsauflösungen wird er oft auf einem bekannten Internet-Verkaufsportal fündig. Als die beiden Männer auf der Suche nach einem geeigneten Ausstellungsraum waren, bot Pfarrer Robin Banerjee sofort das evangelische Gemeindehaus am Schwanenberger Markt an. Der Geistliche sei „sofort Feuer und Flamme“ gewesen, berichtete Michael Müller. Zahlreiche Besucher sahen sich die seltenen Ausstellungsstücke an, die am Sonntag noch um einige Exponate ergänzt wurden, die vier Sammler aus NRW beisteuerten, die ebenfalls Mitglieder der Facebook-Gruppe sind, der auch Hartmut Keller und Michael Müller angehören.