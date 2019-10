Sehr gute Besuchszahlen am Samstag : Bauernmarkt und Sorgen der Landwirte

Luis und sein kleiner Bruder Maximilian Wonsak aus Gerderath hatten beim Bauernmarkt rund um Haus Hohenbusch einen Riesenspaß mit den kleinen Schweinchen. Schafe konnten sie ebenfalls erleben, die von einem ausgebildeten Hütehund über die Wiese gelenkt wurden. RP-Fotos (2): Ruth Klapproth. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz 130 Aussteller gestalteten den 21. Bauernmarkt auf Haus Hohenbusch. Besucher strömten am Samstag in großen Mengen nach Hetzerath. Kreislandwirt sprach deutlich die Zukunftssorgen seiner Branche an.

Von Kurt Lehmkuhl

Das düstere Bild, das Kreislandwirt Hans-Gerd Joeris in seiner Begrüßung zeichnete, passte nicht zur guten Stimmung, die von Beginn auf dem Bauernmarkt an Haus Hohenbusch bei Hetzerath herrschte. Er, der nach dem Regen der vergangenen Tage auch an den Klimawandel glaubt, wie er sagte, bezeichnete die Landwirte als eine „aussterbende Art“. Immer mehr Landwirte würden aufgeben, auf immer weniger Land sollen immer mehr Lebensmittel für immer mehr Menschen erzeugt werden. Zugleich werde immer mehr der Verzicht auf Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfung gefordert. Durch die Verbote und Einschränkungen sei beispielsweise der Rapsanbau fast gar nicht mehr möglich. Die Landwirtschaft habe sich stets gewandelt, um absolut gesunde Lebensmittel zu produzieren. Aber es werde den Landwirten in Deutschland das Leben und Arbeiten immer schwerer gemacht. „Ich hoffe für uns alle, dass dieser Bauernmarkt die Silberhochzeit erleben wird.“

Bürgermeister Peter Jansen ließ sich von diesen Zweifel des Kreislandwirts nicht anstecken. „Der Bauernmarkt ist eine Topveranstaltung geworden, er hat sich etabliert und gehört zum Erscheinungsbild der Stadt Erkelenz.“ Der Dank gebühre der Veranstaltergemeinschaft aus St.-Stephanus-Schützenbruderschaft Golkrath und der Bruderschaft Unserer Lieben Frau Erkelenz, die alljährlich für das Großereignis sorgen. Der Bauernmarkt mache allen Besuchern bewusst, was die Natur an Lebensmitteln zu bieten habe und wie Landwirtschaft, Obstanbau und Viehzucht im Einklang mit der Natur zu guten Ergebnissen kommen. Er zeige den vernünftigen und bodenständigen Weg im Umgang mit der Natur.

Info Ehrenvogelschuss zur Markteröffnung Beim traditionellen Ehrenvogelschuss zur Eröffnung des Bauernmarktes hatte Franz Esser, zweiter Brudermeister der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft Houverath, das bessere Ende für sich. Ihm gratulierten Christian Helpenstein und Wilfried Bürgers von der Veranstaltergemeinschaft, bestehend aus der St.-Stephanus-Schützenbruderschaft Golkrath und der Bruderschaft Unserer Lieben Frau Erkelenz, mit der Ehrenscheibe.

Die vielen Besucher, die mit der Eröffnung auf das Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters strömten, erlebten, was Jansen meinte: „Alles, was der Garten und die Felder, die Wälder und Flüsse zu bieten haben.“ Der Lanz-Bulldog-Club präsentierte historische Landmaschinen, vor Ort wurde Brot gebacken, über die Zucht von Kaninchen und Geflügel informiert. Für jeden Besucher war etwas dabei, auch für die Kinder mit Karussell oder für die Fußball-Fans, denen Jünter, das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach, über den Weg lief.

Jedes Jahr was Neues, so die Devise, die mit dem Besuch von Jünter umgesetzt wurde. „Begonnen haben wir mit 25 Ständen“, sagte Wilfried Bürgers von der Veranstaltergemeinschaft, als er den 21. Bauernmarkt eröffnete. „In diesem Jahr sind es 130.“ Zu den Akteuren der ersten Stunden gehört der Kreisverband Heinsberg der Landfrauen, die jedes Jahr ein anderes Thema behandeln. Dieses Mal war es die Milch, über die sie informierten. Bürgers dankte ihnen ebenso wie den vielen Ehrenamtlichen und Landwirten, die ihre abgeernteten Felder als Parkflächen zur Verfügung stellten. Die Besucher hatten von Beginn an rege auch den Shuttledienst in Anspruch genommen, der sie bequem zum Bauernmarkt brachte, oder sie waren mit dem Fahrrad gekommen. Neben den Produkten aus der Landwirtschaft konnten sie heimische Produkte von Kunsthandwerkern und Ausstellern begutachten. Die wenigsten Besucher verließen mit leeren Händen das Gelände. Das Angebot war so groß und so verlockend, dass jeder etwas für seinen Geschmack fand, waren es nun Honig, Käse, Fleisch, Obst, Gewürze und Gemüse oder Gartenleuchten, Wollsocken, Gemälde und Vogelscheuchen.

Immer mehr Menschen kamen am Samstag, um das Markttreiben zwischen den Hofgebäuden zu erleben und die Vielfalt der Angebote zu genießen. Foto: Ruth Klapproth