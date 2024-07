Statistik für Erkelenz Landwirte ernten weniger Erdbeeren und Spargel

„Der Regen hat viel kaputt gemacht“, sagt Thomas Peltzer vom Mühlenhof Peltzer in Genhof. 25 Prozent weniger Erdbeeren konnten geerntet werden. Der Betrieb hat inzwischen auch ein eigenes Spargelfeld angelegt, das allerdings noch keine statistischen Werte erlaubt. „Im letzten Jahr haben wir zwei Wochen lang Spargel gestochen, in diesem Jahr waren es vier Wochen.“ Vielleicht wäre der Ertrag höher gewesen, wenn es mehr Sonne gegeben hätte. Mehr Erfahrungswerte hat Klaus Heimanns vom Spargelhof Heimanns in Lövenich. Bei gleich gebliebener Anbaufläche von rund 20 Hektar ist der Ertrag um 25 Prozent gesunken, bilanziert er. Erschwerend kommt für Heimanns hinzu, dass er in erster Linie grünen Spargel erntet. „Der ist noch empfindlicher und braucht noch mehr Sonne als der weiße.“ Er will seine Anbaufläche nicht verringern. Die „Großen“ der Branche mit Flächen von 500 bis 1000 Hektar würden umdenken, und die ganz Kleinen würden vielleicht aufgeben.