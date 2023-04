Aus dem Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath Landstraße 12 bleibt ein Streitpunkt

Die Zeit drängt. Bereits zum 1. Juni soll die Landstraße L 12 zwischen Holzweiler und Keyenberg für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt und in den Besitz von RWE übertragen werden. An der Sinnhaftigkeit dieser Regelung bestehen massive Zweifel, wie bei einer Diskussion im Rahmen der Sitzung des Bezirksauschusses Holzweiler/Immerath im Kaisersaal in Immerath deutlich wurde.