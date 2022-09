Landesweiter Warntag : Am 8. September heulen in NRW die Sirenen

Erkelenzer Land Es geht um den ersten landesweiten Warntag in Nordrhein-Westfalen. Die Bevölkerung soll damit sensibilisiert werden, auf Gefahren rechtzeitig aufmerksam zu werden.

Zu diesen vorhandenen Warnmitteln zählen am Beispiel Erkelenz alle Sirenen im Stadtgebiet, in dem derzeit 21 Sirenen aufgebaut sind. Neue Sirenen wurden in den vergangenen Jahren auf dem neuen Amtsgericht und dem Hermann-Josef-Altenheim am Schulring sowie am Kaisersaal Immerath installiert. Weitere Sirenen sind an der Mehrzweckhalle Keyenberg (neu), im Quartierszentrum Oerather-Mühlenfeld, am Bürgerhaus Holzweiler und am Bürgerhaus Gerderath in Vorbereitung.