Stelter in Erkelenzer Stadthalle : Von der Kunst, den Montag zu lieben

Erkelenz Mit seinem neuen Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ gastierte Bernd Stelter in der Stadthalle Erkelenz und brach eine Lanze für ungeliebte Wochentage und Alltagsglück.

Mit Gitarre, Keyboard und frischen Liedtexten an seiner Seite brachte Bernd Stelter sein Publikum zum Lachen und zum Nachdenken. In seiner fröhlichen Manier schlüpfte er dazu in die unterschiedlichsten Rollen, studierte als Gen-Z Teenager die „krass konkrete Wandliteratur am Schulklo“ oder sinnierte an der Dorftheke über das Vokabular des Landwirts. Als einer der ganz Großen der deutschen Comedyszene meisterte er mit Bravour den Spagat zwischen heiteren Gags und seriösem Tiefgang. So berichtete er zum einen von seinen Recherchen zur Glücksforschung – schnell macht er aber klar, dass gewisse Glückstechniken in Deutschland einfach nicht anwendbar seien. Nachdem der Bericht seines spektakulär gescheiterten Hygge-Experiments im Familien- und Freundeskreis im Publikum einige Lachtränen hervorgezaubert hatte, stellte er klar, dass die Deutschen einfach nicht das benötigte Fischkopp-Gen für solche Lösungsansätze hätten. Sie könnten höchstens die finnische Entspannungstechnik „Kalsarikännit“ importieren, was übersetzt so viel bedeutet wie: „Sich zu Hause in Unterhosen betrinken.“