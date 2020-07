Bauarbeiten am Tagebau Garzweiler : L277 wird abgerissen – Tagebaugegner protestieren

Bauarbeiten am Tagebau Garzweiler

Erkelenz-Keyenberg Die Landstraße zwischen Keyenberg und Lützerath wird ab Montag, 20. Juli, gesperrt. RWE will dann mit dem Abriss der Fahrbahn beginnen. Tagebaugegner rufen deshalb erneut zum Protest auf. Am Sonntag soll es eine Demo geben.

Gegner des Braunkohlentagebaus wollen wegen des angekündigten Straßenabrisses protestieren. Die Initiatoren von „Alle Dörfer bleiben“ laden für Sonntag, 19. Juli, zu einer Demo mit einer Auftaktkundgebung um 12.30 Uhr an der Kreuzung Keyenberg/Wanlo und einer Schlusskundgebung um 15 Uhr in Lützerath ein. „Es geht um das Überleben der Dörfer am Tagebau Garzweiler, es geht um Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich, Berverath und Lützerath“, teilen die Organisatoren mit.