Kunsttreff Erkelenz : Kein Kunstlicht, dafür neue Kurse

So hätte es an diesem Wochenende bei „Kunstlicht“ in Hohenbusch auch ausgesehen. Die bei Kunstfreunden beliebte Veranstaltung musste nun auf Oktober 2021 verschoben werden. Foto: Renate Resch

Erkelenz/Hetzerath Elke Bürger vom Erkelenzer Kunsttreff organisiert die nächsten Kurse, die alle nach geltenden Coronaregeln stattfinden. Sie bedauert, dass die Ausstellung „Kunstlicht“ in Hohenbusch ausfällt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

An diesem Wochenende wäre Elke Bürger vom Kunsttreff Erkelenz in Hohenbusch unterwegs gewesen. Dort auf dem Plan gestanden hätte die Ausstellung „Kunstlicht“, die bereits viele Menschen begeistert hat. Das frühere Kreuzherrenkloster Haus Hohenbusch erstrahlte in kunstvollem Licht und setzte an vielen Stellen imponierende Akzente. „Wegen der rasanten Entwicklung im Pandemie-Geschehen musste das Kunstlicht leider abgesagt und auf Oktober 2021 verschoben werden“, erklärte Elke Bürger.

Doch sie hat auch gute Nachrichten für die Kunstfreunde, denn sie plant für Anfänger und Fortgeschrittene unterschiedliche Kurse. Allerdings muss beachtet werden: Elke Bürger lässt die Kurse nur unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung stattfinden, zudem ist das Platzangebot beschränkt.

Die Malkurse im Kunsttreff an der Ostpromenade (am Parkdeck) finden dienstags und donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr, und mittwochs, 16 bis 19 Uhr und 19 bis 22 Uhr, statt. Bei Erika van de Sandt geht es um Acryl- und Ölspachteln. Pro Termin kostet die Teilnahme 45 Euro plus Materialkosten. Die Termine sind: Montag, 16. November, 10 bis 16 Uhr, Samstag, 7. November (Nikolausspachteln, je Termin 25 Euro plus Materialkosten), 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Samstag, 5. und 19. Dezember, jeweils 10 bis 16 Uhr.

Um das Arbeiten und Gestalten mit Kunstharz geht es bei Elke Bürger, die ihren Kurs am Samstag, 7. November, 10 bis 16 Uhr, anbietet. Inklusive Resin, Malgründe, Silikonform und Pigmenten kostet die Teilnahme 110 Euro. Elke Bürger: „Nach einer Einführung in das faszinierende Material erschaffen wir individuelle Kunstwerke auf Untergründen und in Silikonformen.“ Am Samstag, 5. Dezember, 10 bis 16 Uhr, arbeitet Elke Bürger mit Beton. Hier kostet die Teilnahme 45 Euro plus Materialkosten.