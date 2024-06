Neue Veranstaltung in Hohenbusch Kunst- und Kulturfest soll sich etablieren

Die Sequoia-Allee vor dem Herrenhaus des ehemaligen Kreuzherrenklosters an den Erkelenzer Stadttoren glänzte in güldenem Sonnenlicht, während die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher mit traditionellen japanischen Taikoklängen zur Mittagszeit zum Kunst und Kulturfest in Haus Hohenbusch willkommen geheißen wurden. Marion Hacker von den Free Birds, einer Taiko-Gruppe aus Hückelhoven, erklärte schon im Vorfeld, dass es bei ihren Vorführungen besonders auf Energie, Leidenschaft und das Spiel in der Gruppe ankäme – das bewiesen die zehn Künstlerinnen und Künstlern an den Trommeln eindrucksvoll. „Wir sind total dankbar, dass wir hier sein dürfen“, betonte Hacker.