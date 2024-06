Neue Veranstaltung auf Hohenbusch Großes Kunst- und Kulturfest am Wochenende

Haus Hohenbusch in Erkelenz ist immer wieder Stätte für Kunstausstellungen, Lesungen und Konzerte. „Jede dieser Veranstaltungen hat ihr Besucherpotenzial“, sagt Frank Körfer, Vorsitzender des Hohenbuscher Fördervereins. „Und doch ist uns aufgefallen, dass sich die Besuchergruppen oft überschneiden“. Will heißen: Häufig haben sich die Hohenbuscher Künstler in der Vergangenheit vor allem selber gegenseitig besucht.