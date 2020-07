Wegen der Corona-Krise : Kulinarischer Treff in Erkelenz fällt aus

Erkelenz Als Begründung verweist der Gewerbering auf die Corona-Problematik. Ob der verkaufsoffene Sonntag und die Erkelenzer Automobilausstellung am gleichen Wochenende stattfinden können, ist dagegen noch offen.

In diesem Jahr gibt es kein Schlemmen in der City: Die für den 27. September geplante Veranstaltung „Kulinarischer Treff“ wird wie derzeit so viele Veranstaltungen wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ausfallen müssen, teilt die Stadt Erkelenz mit. Noch offen ist, ob der verkaufsoffene Sonntag und die Erkelenzer Automobilausstellung am gleichen Wochenende stattfinden können.