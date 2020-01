Künstler Michael Franke in Erkelenz : Von Altären bis zu Kirchenfenstern

Das Bild zeigt Künstler Michael Franke in seinem Atelier bei der Aufarbeitung des Taufleuchters aus der evangelischen Kirche in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Künstler Michael Franke hat sein Atelier mitten in Erkelenz. Das war nicht immer so. Zuvor lebte er mit seiner Frau in Berverath auf einem Bauernhof, doch der Tagebau Garzweiler II zwang die beiden, sich eine neue Heimat zu suchen.

Der Abschied von Berverath fiel Michael Franke und seiner Frau Anne-Katrin nicht leicht. Der Bauernhof, den sie seit 1978 bewohnten, war nicht nur Heimstatt, er war auch Unterkunft für Pferde und Schafe – und Platz für ein riesiges Atelier mit viel Staufläche und Abstellmöglichkeiten für die Kunstwerke des freischaffenden Bildhauers und Planers. Der herannahende Tagebau Garzweiler II forderte die Aufgabe der idyllischen Arbeitsstätte und eine Umsiedlung. So stellte sich jedenfalls von knapp zehn Jahren die Situation dar.

„Wir haben uns damals für eine Umsiedlung entschlossen, weil es dazu offensichtlich keine Alternative gab und weil wir außerdem just zu diesem Zeitpunkt ein Haus in der Erkelenzer Innenstadt angeboten bekamen, in dem wir neue Träume verwirklichen konnten“, sagt der 73-jährige Künstler. Ob er sich in der gegenwärtigen Situation und der erneuten Diskussion über den Tagebau Garzweiler II so entscheiden würde, wie es damals richtig schien, kann er nicht abschließend beantworten. „Ich hätte nichts dagegen, wenn Berverath erhalten bliebe“, meint er.

Info Michael Franke hat noch mehr Talente Eine Seite des Wirkens von Michael Franke bleibt fast geheim und wird nur bei einem Atelierbesuch sichtbar. „Nebenbei und zur Entspannung“ von der Bildhauerei oder der Brunnenplanung malt er. Die Wände sind voller Bilder. Die Gemälde auszustellen, kommt ihm nicht in den Sinn. Das ist ihm viel zu viel Aufwand. Er nutzt seine Zeit viel lieber zur Schaffung neuer Kunstwerke.

Der 1946 in Thüringen geborene Franke ist quasi von Kindesbeinen an in ein Leben als freischaffender Künstler hineingewachsen. Der Vater gestaltete als Künstler vornehmlich Werke im kirchlichen Raum, die Mutter war Meisterschülerin als Malerin, der Bruder ist ebenfalls Maler. „Ich habe immer schon in der Werkstatt meines Vaters mitgearbeitet. Nach einer Steinbildhauerlehre und einem Architekturstudium in Aachen wollte Franke eigentlich in einer Festanstellung als Architekt und Planer arbeiten. Doch nach zwei Jahren war der Drang zum freiberuflichen Leben zu stark geworden, mit dem Umzug in den Bauernhof nach Berverath begann endgültig die Karriere als Bildhauer.

Bereits während des Studiums schuf Franke sein erstes Werk: einen Altar für die Pfarrkirche in Monschau-Höfen. Seitdem hat er zahlreiche Kirchenräume in den Bistümern Aachen, Köln, Essen und Münster mit seinen Altären, Taufschalen oder Tabernakeln ausgestattet. Bereits 1986 kamen Arbeiten an öffentlichen Gebäuden hinzu, Platzgestaltungen mit Skulpturen, Figuren oder kompletten Brunnenanlagen. „Ich weiß gar nicht, wie viele Kunstwerke und Brunnen ich im Laufe meines Lebens geschaffen habe“, sagtFranke, der „einfach keine Zeit hat“, ein Werksverzeichnis zu erstellen.

Auch nach seinem Umzug in die neue Bleibe mit einem großen Atelier im Erdgeschoss des Hauses an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße hat er zu viele kreative Dinge zu tun, um sich um Dokumentation oder Archivierung zu kümmern. Aktuell arbeitet er an drei Projekten: an einem Stadtrelief von Moers, einer Darstellung von Haus Hohenbusch und an einer Büste eines ehemaligen Kinderarztes für die Helios-Krankenanstalten in Krefeld. „Ich lasse mir Zeit“, meint er.

Franke ist zwar immer noch voller Tatendrang, aber er hat es längst nicht mehr nötig, sich als Künstler profilieren zu müssen. „An Wettbewerben nehme ich nicht mehr teil“, sagt er, der mit seinen Brunnen, Plätzen und kirchlichen Werken an vielen Orten in Deutschland und sogar in Japan vertreten ist. In seinem Atelier plant er am Computer, erstellt Modelle seiner Skulpturen und Figuren aus Gips und Wachs und ist immer wieder auf der Suche nach einer Geschichte hinter der Geschichte, „ein wenig unterschwelliger Humor kann dabei nicht schaden.“