Proklamation in Kückhoven : Nachbarschaft Kleinend stellt Kückhovener Prinzenpaar

Erkelenz Männerballett und Trommlerkorps sind die Leidenschaft der kommenden Kückhovener Tollitäten aus der Nachbarschaft Kleinend.

Das Prinzenpaar Marcel I. und Bianca I. ist in der KüKaGe fest verwurzelt. Seit der Jahrtausendwende ist er im Männerballett aktiv und ist Spielmann im Kückhovener Trommler- und Pfeifercorps. Prinzessin Bianca wiederum gehört zu den organisatorischen Stützen des Männerballetts. Sie wacht über die Finanzen und schneidert mit Sabine Joerißen jedes Jahr die neuen Kostüme für den Showtanz der Truppe. Damit bei so viel Arbeit der närrische Spaß nicht zu kurz kommt, ist die Prinzessin seit Kindesbeinen im Tulpensonntagszug. Zuerst mit ihrer Mutter in der Gruppe des TUS Germania und später mit der Nachbarschaft Kleinend, während ihr Ehemann mit dem Trommlercorps an der Zugspitze musiziert.