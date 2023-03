NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur in Erkelenz Kritik an Leitentscheidung

Nicht jeder, der wollte, konnte teilnehmen am Dialog zur neuen Leitentscheidung für das Rheinische Revier mit Klimaministerin Mona Neubaur. Einige Bewohner aus den alten Dörfern am Tagebau Garzweiler II hatten sich zwar registriert, erhielten aber keine Berechtigung für den Besuch der Veranstaltung in der Mensa des Erkelenzer Schulzentrums, wie Norbert Winzen monierte. Landesplanerin Alexandra Renz bedauerte die Situation und bot an, zu einer Diskussion nach Keyenberg zu kommen.