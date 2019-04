Sonderkreditprogramm vorgestellt : Gemeinsamer Weg: Start der Energiesparoffensive 2019

Erkelenz/Kreis Heinsberg Die Kreissparkasse Heinsberg und die Kreishandwerkerschaft Heinsberg treiben das Thema energetische Haussanierung voran.

Nur ein Prozent der Häuser, die es nötig hätten, werden auch tatsächlich energetisch saniert. Michael Vondenhoff, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Heinsberg, legt diese Zahl vor und bekräftigt damit das Ziel, welches er gemeinsam mit Thomas Giessing, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg, verfolgt. Denn: Die Kreissparkasse und die Kreishandwerkerschaft starten die Energiesparoffensive 2019. „Es geht dabei um ein Sonderkreditprogramm in Höhe von fünf Millionen Euro zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Kreis Heinsberg“, erklärte Giessing.

„Als nachhaltig orientiertes Kreditinstitut liegen uns sowohl die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks in der Region als auch die Unterstützung des lokalen Handwerks besonders am Herzen“, fasste Thomas Giessing die Motivation der Kreissparkasse Heinsberg zusammen.

Im Klartext heißt das: Mit einem Zinsvorteil von 0,10-Prozentpunkten auf die für Modernisierungsmaßnahmen bestimmten Programme der KfW-Bank und NRW:Bank fördert die Kreissparkasse Heinsberg gezielt Investitionen von sanierungswilligen Hausbesitzern und Bauherren. Giessing: „Bürgerinnen und Bürger mit Modernisierungsabsichten haben so die Möglichkeit, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich Geld und Energie zu sparen.“

Die Fördervoraussetzung ist die Einbindung örtlicher Fachbetriebe. Das begrüßt Michael Vondenhoff: „Die gemeinsame Energiesparoffensive der Kreissparkasse und Kreishandwerkerschaft stärkt die heimische Wirtschaft und sichert neben Arbeitsplätzen in der Region auch die Qualität der Leistungen.“ Thomas Giessing zog dieses Fazit: „Die qualifizierte Finanzierungsberatung, Hilfestellung bei Fördermitteln und handwerkliche Qualitätsarbeit sind der Schlüssel zu besserem Wohnkomfort und niedriger Energiekosten.“

Vor allem in der Region, in der die Diskussion um den Ausstieg aus der Braunkohle allgegenwärtig sei, müsse man die Menschen für das Thema sensibilisieren. Über die Details (Laufzeit maximal zehn Jahre, Befristung des Programms bis 30. Juni 2019, Fördervoraussetzungen usw.) klärt die Kreissparkasse Heinsberg in ihren Filialen auf oder im Service-Center unter der Telefonnummer 02451 600.