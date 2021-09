Geldinstitut im Kreis Heinsberg : Sparkasse sensibilisiert Kunden für mehr Klimaschutz

Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing und Vorständin Marie-Theres Jacobs-Bolten stellten neue Nachhaltigkeitspläne der Kreissparkasse Heinsberg vor. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Schon die Gründungsurkunde der Kreissparkasse Heinsberg aus dem Jahr 1898 führte Themen wie soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit an: 123 Jahre später will die Kreissparkasse symbolisch aufs Gaspedal treten. Das „Fahrtziel“: noch mehr für den Schutz und Erhalt der Umwelt zu tun und so für mehr Klimaschutz zu sorgen.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Wirtschaft in der anstehenden Dekade deutlich ökologischer ausfällt“, sagte KSK-Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing. Und so habe sich auch die Sparkasse seit 2012 immer mehr mit dem wichtigen Thema auseinandergesetzt und will Verantwortung übernehmen. Zu einem der großen Themen zählt der Neubau der Hauptstelle in Erkelenz, die 2014 bezogen und die zum „Green Building“ wurde. Im Jahr 2020 habe die KSK, so Giessing, eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, demnach geht es nicht darum, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren, denn die KSK strebt die Klimaneutralität an. Unterm Strich steht: „Wenn jeder einen eigenen kleinen Beitrag leistet, kann man gemeinsam viel bewegen“, sagte Giessing.

Zu den neuen Gedanken zählt ein Girokonto, das mit Klimaschutz zu tun hat: Ab sofort verfügt jeder Inhaber eines Online-Girokontos über ein so genanntes klimafreundliches Konto. Heißt: Die KSK mit der Hilfe eines Hamburger Unternehmens Daten erhoben, auf welche Art die Kunden ihre Konten nutzen. Dabei kam heraus, dass das reine Filial-Banking zu erheblichen Emissionen beiträgt, nämlich 27,2 Kilogramm CO2 pro Jahr. Ohne An- und Abfahrt zur Bank betrage der Wert, so Giessing, nur noch 1,34 Kilogramm CO2 pro Jahr. Giessing: „Der Kunde fragt heute eher nach Beratungsleistung statt nach Serviceleistung. Zudem ist bargeldloses Bezahlen auf dem Vormarsch, wobei wir betonen: Das Bargeld wird es auch in Zukunft geben.“

Online unter www.zusammen-nachhaltig.de können Kunden nun ihren eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen und dabei hinterfragen, was sie selbst verbessern können.