Bilanz der Kreissparkasse Heinsberg : Vertrauen wichtig in der Krise

Vertrauen wichtig in der Krise

Erkelenz Bilanzpressekonferenz der Kreissparkasse Heinsberg: Trotz großer Coronakrise und schwierigen Rahmenbedingungen blickt Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing auf ein insgesamt gutes Geschäftsjahr 2020.

Zu erkennen sei, dass sich die regionale Wirtschaft zuversichtlich zeige, „was auch die Konjunkturumfrage der IHK widerspiegelt. Jedoch: Wir werden wohl erst im kommenden Jahr sehen, wie sich die Unternehmen und Branchen entwickeln. Wir müssen davon ausgehen, dass es einige treffen wird“, sagte Giessing. Die KSK habe von Beginn der Krise an der Wirtschaft zur Seite gestanden, um für Liquiditätshilfen zu sorgen.

Insgesamt, so stellte es der Sparkassenvorstand heraus, sei der Trend zum Sparen bei den Kunden deutlich erkennbar gewesen im Jahr 2020. Giessing: „Es wird mehr gespart, weil sich auch die Sorge um die Zukunft bei den Menschen zeigt. Die Kunden tendieren dazu, Geld kurzfristig anzulegen.“ Und: Die KSK empfiehlt ihren Kunden nach wie vor, ihr Geld in unterschiedlichen Anlagen aufzuteilen, unter anderem auch in Wertpapierdepots, bei denen die KSK auch Steigerungen verzeichnet hat.