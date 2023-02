Gebäude in Erkelenz Neue Kreismusikschule wurde von den Preußen als Kaserne genutzt

Es wurde saniert und umgebaut, unter anderem wurden fünf Einzel-Gefängniszellen und eine Gemeinschaftszelle für drei Personen geschaffen. In den 1970er Jahren wurde das Gerichtsgebäude an der Aachener Straße schließlich zu klein. Deshalb zog das Amtsgericht 1985 in die ehemalige Kreisverwaltung an der Kölner Straße.