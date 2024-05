Historisches Gebäude in Erkelenz Kreismusikschule steht vor der Eröffnung

Mehr als 3,1 Millionen Euro hat sie den Kreis Heinsberg gekostet, mehrere Probleme beim Umbau hatten für Verzögerungen und Ärger in der Politik gesorgt, doch jetzt ist sie so gut wie fertig: Die Kreismusikschule kann ihren Betrieb in ihrem neuen Gebäude in Erkelenz aufnehmen. Doch so umstritten der Umbau im Heinsberger Kreistag war, eines ist unbestritten: Das Haus auf der Aachener Straße zählt zu den schönsten historischen Gebäuden der Stadt. Feierlich eröffnet wird die Kreismusikschule vermutlich in diesem Sommer, ein erstes öffentliches Event findet aber bereits am 17. Mai dort statt: Das Haus ist Teil der Erkelenzer Musiknacht, bei der insgesamt sieben Konzerte in sieben Locations zu sehen sind.