Angebote im Erkelenzer Land : Musikschule startet mit Präsenzunterricht

Die Kreismusikschule in Erkelenz bietet wieder Präsenzunterricht an. Foto: Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Erkelenzer Land Auch in der Kreismusikschule Heinsberg mit Sitz in Erkelenz sind Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Nach Wochen mit digitalem Unterricht seit März konnte im Mai wieder ein Teil des regulären Präsenzunterrichts starten.

Ab September 2020 gehen auch die Früherziehungskurse wieder in den Präsenzunterricht mit den an die Raumgrößen angepassten verkleinerten Gruppen und unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygienemaßnahmen. Dann beginnen auch neue Kurse für Kinder im Alter von vier Jahren (etwa zwei Jahre vor der Einschulung). Früherziehungskurse finden zurzeit in Erkelenz, Schwanenberg, Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg, Arsbeck und Übach-Palenberg statt. Bei entsprechendem Interesse können Kurse an zusätzlichen Orten beginnen.

Der Unterricht findet einmal in der Woche statt. Interessierte Eltern können sich ab sofort an die Geschäftsstelle der Kreismusikschule Heinsberg in Erkelenz, Telefon 02431 5067, oder per E-Mail an musikschule@kreis-heinsberg.de wenden. Online-Anmeldungen sind über die Internetseite der Kreismusikschule möglich.

www.kreismusikschule-heinsberg.de