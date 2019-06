Jubiläumskonzert der Erkelenzer Kreismusikschule : Richtig viel Musik und nur wenige Worte

Hier spielt der Nachwuchcs des Sinfonieorchesters der Kreismusikschule unter der Leitung von Wim Brils. RP-Foto: Jürgen Laaser. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Kreismusikschule feierte mit einem Konzertmarathon ihren 50. Geburtstag. Das Geburtstagsständchen dauerte fast acht Stunden und bot den Gästen eine abwechslungsreiche Mischung aus Jazz, Gospel, Sinfonie- und Blasorchester.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Richtig viel Programm mit richtig viel Musik an einem richtig tollen Ort bei richtig gutem Wetter und einem richtig gut gelaunten Publikum: „Alles richtig gemacht!“, bilanzierte Gerda Mercks nach dem Jubiläumsfest der Kreismusikschule Heinsberg im Ziegelweiherpark in Erkelenz. An ihrem Sitz in Erkelenz feierte die Musikschule ihr 50-jähriges Bestehen. „Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen“, freute sich die Musikschulleiterin.

„Wir wollen nicht reden, wir wollen richtig viel Musik machen“, sagte sie kurz und knapp zur Begrüßung, bevor das Juniororchester des Städtischen Musikvereins Erkelenz den Auftakt des fast achtstündigen Musikmarathons bestritt, der an einem sonnenüberfluteten Nachmittag begann und erst in den kühlen Abendstunden seinen krönenden Abschluss fand. „Wir haben nette Gäste eingeladen, die in der Region bekannt und mit der Kreismusikschule eng verbunden sind“, erläuterte die Schulleiterin. Jörg Wilms, Leiter des Juniororchesters, sprach aus, was für alle acht mitwirkenden Ensembles galt: „Unsere Musik ist das Geburtstagsgeschenk für die Kreismusikschule.“

Info Zukunftsrelevante Entscheidungen Mittwoch, 19. Juni An diesem wichtigen Datum entscheidet der Kreista g bei seiner Sitzung im Kreishaus über den neuen Standort der Musikschule. Favorisiert wird ein Umzug in das renovierungsbedürftige vormalige Amtsgericht an der Ecke Aachener Straße/Westpromenade in Erkelenz. Dies ist auch der Wunsch der Musikschulleit erin Gerda Mercks. Eine Alternative zum Einzug ins Gericht wäre ein kompletter Neubau.

Dem munteren Auftakt durch das beachtlich große Juniorchester folgte ein musikalischer Stilwechsel durch den Auftritt der Bigband „Jazz live“, der ganz im Sinne des Mottos „Richtig viel Musik“ war. Alle Stilrichtungen und alle Kombinationen von instrumentaler Musik und Gesang sollten zum Zuge kommen. Jazz live wird schon seit 27 Jahren von Dozenten der Kreismusikschule gebildet, die am Standort Übach-Palenberg unterrichten. Nicht nur sie trafen gute Freunde und alte Bekannte im Ziegelweiherpark. Auch Wilfried Oellers, CDU-MdB, der als Ehrengast gekommen war, freute sich über das Treffen mit dem Chor „rejoiSing“ und der Big Band des Cusanus-Gymnasiums. In beiden Gruppen hat er seine musikalische Jugend verbracht. Er dankte der Kreismusikschule, die durch ihre Arbeit Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Musik vermittele. Ohne die vielen Ehrenamtler, die an der Kreismusikschule unterrichten, sei diese sinnvolle Arbeit nicht möglich – und ohne Musik sei das Leben weniger schön.

Mit Gospelsongs und anderen Liedern begeisterte rejoiSing nicht weniger gut als die anschließende Combo „Jazz 4/4“. Das danach folgende Sinfonieorchester der Kreismusikschule widmete seinem Auftritt dem langjährigen, unlängst verstorbenen Leiter Ernest Frissen. An den krassen Stilwechsel von sinfonischer Musik zur Improvisation und Variation musste sich das Publikum erst gewöhnen, nachdem die Jazzband mit Dozenten der Kreismusikschule die Bühne betreten hatte.