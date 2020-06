Bei der Feuerwehr Erkelenz ist ein Löschunterstützungsfahrzeug stationiert : Wenn ein Roboter Feuer löscht

Erkelenz Es ist schon etwas Besonderes: Der Kreis Heinsberg hat bei der Feuerwehr Erkelenz ein Löschunterstützungsfahrzeug, kurz LUF, stationiert. Es wird da zum Einsatz kommen, wo es für die Einsatzkräfte zu gefährlich wird.

„Das LUF ist sozusagen auf dem System einer Schneekanone aufgebaut. Es wurde für Feuerwehren angepasst. Man kann kurz sagen, dass ein LUF immer da zum Einsatz kommen kann und soll, wo Wehrleute geschützt werden müssen“, erklärt Helmut van der Beek. Sind die Wehrleute also im Löscheinsatz an einem einsturzgefährdeten Gebäude, so eignet sich in solchen Fällen ein Löschunterstützungsfahrzeug, das dann – gesteuert über die Fernbedienung – die Löschmaßnahmen übernimmt. Der Wehrleiter erinnert sich dabei an den großen Lagerhallenbrand im Februar 2019 an der Neusser Straße in Erkelenz. Rund 26 Stunden waren die Feuerwehrleute dort im Einsatz. Hier, so van der Beek, hätte das LUF gute Dienste getan. Bei der Feuerwehr gefürchtet sind Tiefgaragenbrände, wo innerhalb kürzester Zeit extreme Hitze entsteht und es dadurch lebensgefährlich für die Einsatzkräfte wird. „Ein LUF kann hier unter anderem auch eine Masse an kontaminierter Luft rausblasen, das heißt, das Gerät lässt sich gut für Be- und Entlüftungsmaßnahmen brauchen. Da wird es wohl großen Bedarf geben“, denkt van der Beek, der sich im Zusammenhang mit dem LUF auch längst mit Einsatzkonzepten beschäftigt hat. Auch bei dem Großbrand zuletzt im Meinweggebiet hätte das LUF zum Einsatz kommen können. Darüber hinaus stellen Tunnelbrände ein Einsatzgebiet dar, während ein LUF auch in der chemischen Industrie genutzt werden kann. Der Löschroboter LUF 60 ist das ideale Fahrzeug für Einsätze, wo normale Strategien nur erschwert umsetzbar sind – erklärt letztlich der Hersteller.