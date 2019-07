Einsatz von Polizei und Zoll im Kreis Heinsberg : Erkelenzer Shisha-Bar nach Kontrolle geschlossen

In Shisha-Bars rauchen die Gäste Wasserpfeife. Im Kreis Heinsberg sind am Freitagabend mehrere dieser Bars von der Polizei und dem Hauptzollamt Aachen kontrolliert worden. Eine Bar in Erkelenz musste wegen baulicher Mängel schließen. Symbolbild: dpa. Foto: dpa/Fabian Nitschmann

Nach Kontrollen am Freitagabend von so genannten Shisha-Bars, Cafés, in denen die Gäste Wasserpfeifen rauchen, wurde eine der beiden in Erkelenz überprüften Bars wegen baulicher Mängel geschlossen. Das teilten die Polizei und Stadt Erkelenz mit. In der anderen Shisha-Bar dürfen so lange keine Tabakutensilien mehr verkauft werden, bis die Lüftungsanlage instand gesetzt worden ist. Außerdem verzeichnete die Polizei diverse Gesetzesverstöße.