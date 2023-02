Ruhiger als in vergangenen Jahren Erkelenzer Krankenhaus zieht positives Karnevals-Resümee

Auch wenn es dieses Jahr aus medizinischer Sicht eher ruhige Karnevalstage waren, so bedeute dies nicht, dass man sich im kommenden Jahr nicht wieder genauso sorgfältig und gewissenhaft vorbereitet, versichert Friedrich Hölzl. Nachdem in den beiden Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie sämtliche Feierlichkeiten rund um den Straßenkarneval hatten ausfallen müssen, waren in dieser Session wieder zahlreiche Jecken auf den vielen Zügen im Erkelenzer Land unterwegs. Nachdem am Veilchendienstag die letzten Züge durch die Region zogen, führte die Prinzengarde der EKG am Abend eine neue Tradition ein. Erstmals wurde in Erkelenz der Nubbel verbrannt.