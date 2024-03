Bundesweit einmalig Erkelenzer Krankenhaus wird mit Wasserstoff versorgt

Es ist ein kleiner, unscheinbarer Raum in einem grauen Nebengebäude. Doch was in diesem Raum ab sofort passiert, ist bundesweit einmalig: Im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus ist am Mittwoch ein Brennstoffzellensystem in Betrieb gegangen, das künftig einen wesentlichen Teil des Strombedarfs der Klinik abdecken soll. Mittelfristig soll das auch klimaneutral über sogenannten grünen Wasserstoff funktionieren. Es handelt sich um ein bundesweit bislang einmaliges Projekt.