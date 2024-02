Mix aus Profis und Eigengewächsen Jeckes Stelldichein mit großen und kleinen Künstlern

Und auch Comedian Christian Pape machte Station in Gerderhahn, erzählte, wie er die auftrittsfreie Corona-Zeit verbracht hat: mit Kochen. Buchstabensuppe kriegt der Beecker schon hin, wenn auch die einzelnen Buchstaben immer wieder willkürlich ihren Platz in der Suppe verändern, sodass liebevolle Botschaften in Sekundenschnelle gar nicht mehr lesbar sind. Ein Bericht von Besuch im asiatischen Nagelstudio war ebenso Bestandteil seines aktuellen Programms wie die völlig neue Interpretation des bekannten Kinderlied-Klassikers „Fuchs, du hast die Gans gestohlen" in einer eher ungewöhnlichen Udo-Jürgens-Version.