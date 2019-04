Konzertreihe im Jugendzentrum : Rocken für Erkelenz

Die neue Konzertreihe soll an die alte anknüpfen und frischen Wind in die Erkelenzer Musikszene bringen. Foto: Martin Schutt, dpa

Erkelenz Unter dem Titel „Your Rock“ wird die Rockkonzertreihe des ZaK neu aufgelegt. Dead Rebellion, Procyon, Tie-Rex und Five Zero spielen Ende April unentgeltlich für junge und alte Musikfans.

Vier Bands, ein Ziel: Unter dem Titel „Your Rock – music.live.loud“ möchte das Team um Eva Maria Sengalski, seit Dezember die neue Leiterin des Evangelischen Jugendzentrums ZaK, die beliebte frühere Konzertreihe des Jugendzentrums in neuem Gewand aufleben lassen. Unterstützt werden die Verantwortlichen der Einrichtung von jungen Musikern aus der Region, die die Musikszene auffrischen und etwas für die Jugendarbeit tun wollen.

„Es ist wichtig, dass hier mehr Livemusik gespielt wird“, befand Sebastian Schlecht, Sänger der Band Dead Rebellion aus Mönchengladbach. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Hendrik Hochhausen (Leadgitarre), Kai Reese (Rhythmusgitarre), Eike Voigtländer (Bass) und Felix Braun (Schlagzeug) will er vor allem das junge Erkelenzer Publikum für Rock- und Livemusik begeistern. Die Band ist in dieser Konstellation noch recht jung, die Musiker haben jedoch allesamt reichlich Banderfahrung.

Info Das ist das evang. Jugendzentrum ZaK Jugendarbeit Die Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde findet im evangelischen Jugendzentrum ZaK (Mühlenstraße 4-8) statt. Öffnungszeiten Montag 16 bis 20 Uhr, Dienstag 13 bis 20 Uhr, Mittwoch 14.30 bis 19 Uhr, Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag geschlossen, Sonntag 15 bis 19 Uhr. www.zak-erkelenz.de

Dead Rebellion holte außerdem die ebenfalls aus Mönchengladbach stammende Band Procyon mit ins Boot, bestehend aus Kai Brandt (Gitarre/Gesang), Daniel Mertens (Leadgitarre), Benjamin Spoddig (Schlagzeug) und Marcel Münch (Bassist). Brandt und Mertens waren bereits gemeinsam in einer Band, nach deren zwischenzeitlicher Auflösung wurde Procyon komplett, nachdem Münch im Januar zur Band stieß.

Tie-Rex ist dank eines glücklichen Zufalls Teil des Line-Ups: Sie wurden beim ZaK am Tag der ersten organisatorischen Entscheidungen für „Your Rock“ vorstellig. Die Erkelenzer Band setzt sich zusammen aus Dominik Honold (Gitarre/ Gesang), Johannes Schroers (Bass) und Merten Koch (Schlagzeug). Sie machen seit fünf Jahren gemeinsam Musik und arbeiten am ersten Album, seit Mitte letzten Jahres haben sie schon einige Konzerte erfolgreich hinter sich gebracht. Five Zero kommt aus Bonn und wurde von Tie-Rex dazugeholt. Für Philipp Ebach (Gesang), Henri Iser (Gitarre), Allen Kletinitch (Gitarre), Henry Hausmann (Schlagzeug) und Marcel Randazzo (Bass) ist das der zweite Gig.

Die neue Konzertreihe soll nicht nur an die alte anknüpfen und frischen Wind in die Erkelenzer Musikszene bringen, sie ist vor allem als generationsübergreifendes Projekt gedacht – auch, wenn sich das Angebot in erster Linie an Jugendliche richtet, sind ab dem Alter von 16 Jahren Musikfreunde jeden Alters willkommen. „Abgesehen vom Circle One gibt es nicht mehr viele Rockevents in Erkelenz, die Bands suchen also eine Bühne, da ist das ZaK optimal“, sagte Sengalski.