Theuerzeit-Konzert in Erkelenz : Absage nur Stunden vor dem ersten Ton

Theuerzeit-Konzert in Erkelenz

Nach den gestiegenen Corona-Zahlen blieb es in der Leonhardskapelle am Samstag stumm. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Das Konzert mit Wolfgang Theuerzeit in der Leonhardskapelle ist kurzfristig Corona zum Opfer gefallen. Der Musiker hatte sich sehr auf seinen ersten Auftritt nach der langen Pause gefreut – doch das Risiko war ihm zu hoch.

Lange hatte Wolfgang Theuerzeit auf den Termin hingearbeitet. Endlich solle es zum ersten Konzert in diesem Jahr nach der langen Corona-Pause kommen. Doch wenige Stunden vor dem Auftritt kam am Freitagmittag das Aus.

Das bis dahin gültige Hygienekonzept für die Leonhardskapelle war auf einmal Kostenpflichtiger Inhalt aufgrund der extrem steigenden Infektionsquote nur noch Makulatur. Bis Freitagmorgen galt noch die Regelung, dass rund 35 Personen am Veranstaltungsort anwesend sein durften. Nach den neuen Fallzahlen wurden die Bedenken in der Verwaltung allerdings immer größer, und auch Theuerzeit erkannte das wachsende Risiko. „Wer weiß, ob überhaupt noch jemand gekommen wäre“, meinte er enttäuscht, als er sich am Mittag zur endgültigen Absage entschied.