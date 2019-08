Einladung nach Holzweiler : Sänger aus Gospelchören studieren Programm ein

Erkelenz In Holzweiler laufen die Vorbereitungen für das Konzert „Let the sunshine in“, mit Aufttritten der Chöre „GospelVoices“ und „Spiritual Soundwaves“.

Ein Konzert unter dem Leitgedanken „Let the sunshine in“ bereiten die Chöre „GospelVoices“ aus Holzweiler und „Spiritual Soundwaves“ aus Mönchengladbach-Geistenbeck vor. Außer ihnen wirkt Saxophonist Philipp Roth aus Titz an dem Konzert am Sonntag, 6. Oktober, in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian mit, das um 17 Uhr beginnt.

„Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit klassischem und modernem Gospel, Medleys mit Songs der Beatles und aus dem Musical Hair sowie einigen Mundartliedern“, kündigt Klaus Hurtz an. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Traditionell bitten die „GospelVoices“ bei ihren Konzerten und Auftritten um Spenden, die sie gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stellen. So soll es auch am 6. Oktober sein: „Die Spenden sind für die Organisation ,Order of the Imitation of Christ’ in Indien bestimmt, die obdachlose Frauen, die Ausbildung junger Frauen zu Krankenschwestern und ein Waisenhaus unterstützt.“