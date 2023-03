Konzert in Erkelenz The 12 Tenors im Einklang mit Gesang, Licht und viel Show

Mit „We are the world“" eröffnete das Ensemble das Programm. Der populäre Hit der 50-köpfigen US-Musiker-Projektgruppe mit Stars wie Tina Turner und Stevie Wonder war 1985 aufgenommen worden. Stimmgewaltig treten immer wieder einzelne Sänger als Solisten in Aktion. „Power of 12“ heißt das aktuelle Programm der zwölf Tenöre, das gespickt ist mit unvergessenen und bekannten Evergreens: Mit „Aber bitte mit Sahne“ erinnert die Formation an den verstorbenen österreichischen Chansonnier Udo Jürgens. In schwarzen Anzügen nahmen die ausgebildeten Sänger die große Stadthallen-Bühne für sich ein. Sie stimmten das Ave Maria in italienischer Sprache ebenso an wie ein Beatles-Medley mit Klassikern wie „Yesterday“, „Twist and Shout“ oder „Hey Jude“. „Hallelujah“ ist der Folk-Rock-Song des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen, der ihn 1984 berühmt gemacht hat. Aber auch „Don’t Cry for Me, Argentina“, der berühmte Song aus dem Musical Evita über die argentinische Präsidentengattin Eva Perón aus dem Jahr 1976, geschrieben von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, wurde vom Erkelenzer Publikum begeistert aufgenommen. Mit „La Donna e mobile“ aus Giuseppe Verdis Oper Rigoletto, Cat Stevens' „Father and Son“ und Simon & Garfunkels „Sound of Silence“ begeistern die Ausnahmetalente die zahlreichen Besucher.