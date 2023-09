Im Bezirk Golkrath Kommunale Gebäude auf LED-Beleuchtung umgerüstet

Was vor 2020 begann, ist nun abgeschlossen. Die Mehrzweckhalle Golkrath, das Jugendheim Matzerath und die Schule und Mehrzweckhalle Houverath wurden in Eigenregie mit ehrenamtlichen helfern auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die Idee hatte Klaus Füßer, Vorsitzender des zuständigen Bezirksausschusses, zuerst für Golkrath. „Ihr bezahlt das Material und wir bauen die Leuchten ein“, so sein Vorschlag an die Verwaltung.