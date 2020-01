Kommentar zum Drogenkonsum der Öffentlichkeit : Erwachsene sind Vorbilder

Meinung Erkelenz Auch auf den Erkelenzer Straßen begegnet man häufiger jungen Menschen mit einem Bier in der Hand. Wer das nicht will, muss sich als Vorbild engagieren.

Kölner sprechen vom „Wegbier“, das nicht wenige junge oder junggeblieben Menschen gerne auf der Strecke zur Party trinken. Dieses Bild vom öffentlichen Alkoholkonsum war in Erkelenz in der Vergangenheit kaum zu sehen, und doch scheint sich der Umgang mit Alkohol in der Öffentlichkeit zu verändern.