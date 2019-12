Platz für 132 Urnen : Kolumbarium in Golkrath eingesegnet

Ursula Rothkranz von der Pfarrei Christkönig Erkelenz segnete das neue Kolumbarium auf dem Friedhof in Golkrath ein. Foto: Speen

Erkelenz 132 Urnen können in der umgebauten und jetzt eingesegneten Trauerhalle auf dem Friedhof in Golkrath beigesetzt werden. 25.000 Euro wurden investiert.

In Erkelenz ist das inzwischen sechste Kolumbarium auf einem der städtischen Friedhöfe errichtet worden – „ein Zeichen dafür, dass sich die Bestattungskultur verändert“, sagte Beigeordneter Ansgar Lurweg bei dessen Einsegnung. Entstanden ist dieses in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Golkrath.

Als „einen Ort der Trauer und Pietät und zugleich als eine Stätte der Hoffnung“, segnete Gemeindereferentin Ursula Rothkranz von der Pfarrei Christkönig das Kolumbarium ein. Der Wunsch nach einem solchen Ort in Golkrath war aus der Bevölkerung gekommen. Aufgegriffen hatten ihn Klaus Füßer als Vorsitzender des Bezirksausschusses sowie die Parteien SPD und Grüne in Form eines Antrags an den Stadtrat. 2017 war die Stadtverwaltung daraufhin gebeten worden zu prüfen, ob die Trauerhalle dafür umgebaut werden könnte. Das ist nunmehr geschehen, wofür 25.000 Euro investiert worden sind.

„Wir sehen in einem solchen Umbau eine sinnvolle und würdige weitere Nutzung, sofern in einer Trauerhalle der Aufbahrungsraum nicht mehr genutzt wird“, erklärte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg. Derzeit prüfe die Stadt Erkelenz weitere solcher Umbauten. In Golkrath sind dabei jetzt 44 Urnennischen entstanden, in denen 132 Urnen Platz finden können. Geplant hat das Hochbauamt, umgesetzt hat das Vorhaben der Baubetriebshof, nachdem im April der Grundstein dafür gelegt worden war. Die Angehörigen erhalten jeweils Schlüssel, um in das Gebäude gelangen zu können.