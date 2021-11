Nachruf : Kohlegegner Büschgens mit 65 Jahren verstorben

Blick auf das Turmkreuz der Pfarrkirche St. Valentin Venrath: Die Bürgerinitiative „Stop Rheinbraun Venrath“ hatte es anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Pfarrgmeinde instand gesetzt - „als Mahnung zur Erhaltung der Heimat“, wie auf einer Inschrift an der Kirchenmauer zu lesen ist. Foto: Speen

Erkelenz Am 19. November ist Georg Büschgens im Alter von 65 Jahren verstorben. Schon zu Beginn der 1980er Jahre engagierte sich Büschgens in vorderster Reihe gegen den geplanten Braunkohletagebau Frimmersdorf West-West, später umbenannt in Garzweiler II.

Georg Büschgens war Gründungsmitglied und mehr als zehn Jahre erster Vorsitzender der Bürgerinitiative „Stop Rheinbraun“ in Venrath, Kuckum und Kaulhausen.

Georg Büschgens engagierte sich gegen den Braunkohletagebau. Jetzt ist er 65-jährig gestorben. Foto: Willi Büschgens

In diese Zeit fielen der Erwerb der Gaststätte Bruns in Erkelenz-Venrath als sichtbares Zeichen des Widerstandes gegen die Energiekonzerne Rheinbraun und später RWE, zwei Fackelketten (1985 und 1987) mit tausenden Teilnehmern sowie 1991 die erste Verkleinerung des geplanten Tagebaus, wodurch die Orte Katzem, Kaulhausen, Kückhoven, Neuhaus, Terheeg, Venrath, Wanlo und Wockerath vom Abbau verschont blieben.

Georg Büschgens war mehr als ein Jahrzehnt kompetenter Ansprechpartner für örtliche und regionale Politiker, für die nationale und internationale Presse, für viele Schulklassen und natürlich für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger.

