Second-Hand-Laden in Erkelenz „Knopfloch“ feiert Inklusion und stilvolle Kleidung

Am 5. Mai wird es voll in Erkelenz: Mit Bike’n’BBQ steht die erste städtische Großveranstaltung des Jahres an. Doch nicht nur deshalb soll an diesem Tag das Leben auch auf dem Johannismarkt in Erkelenz strömen. Denn dort öffnet der Second-Hand-Laden „Knopfloch“ für eine besondere Modenschau. Die Veranstaltung steht im Zeichen der jüngsten Damen-, Herren- und Kinderkollektion „4-Jahreszeiten", die Nachhaltigkeit, Qualität und Stilbewusstsein unterstreicht.