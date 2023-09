Gute Stimmung in Kaulhausen Knapp 400 Gäste feiern beim Wallweinfest

Die Kaulhausener, die Venrather und ihr Schutzwall. Seit 2016 ist das eine Beziehung, in der viel passiert ist. Das vielleicht beste Ergebnis: Mit dem Wallweinfest hat sich eine Veranstaltung etabliert, die in jedem Jahr mehr Besucher anlockt. Knapp 400 kamen am Samstagabend auf den Hof von Michael und Monika Königs in Kaulhausen, um mit ausgewählten Weinsorten von der Nahe und bei Musik von Hätzblatt anzustoßen. „Ich bin stolz, was aus diesem Fest mittlerweile geworden ist“, sagte Gastgeber Michael Königs, der das Wallweinfest mit einem knapp 20 Personen starken Team auf die Beine stellt.