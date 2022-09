Förderprogramm in Erkelenz : Klimaschutz-Budget soll verdoppelt werden

Insbesondere Solaranlagen sind in Erkelenz gefragt. Foto: PSM

Erkelenz Die Stadt Erkelenz will ihr Förderprogramm für Bürger auf 90.000 Euro ausbauen. In diesem Jahr ist es so gut angenommen worden, dass es für die meisten Maßnahmen bereits einen Stopp gibt.

In diesem Jahr hat die Stadt Erkelenz erstmals ein Klimaschutz-Förderprogramm angeboten. Bürger können damit für zahlreiche klimafreundliche Maßnahmen finanzielle Unterstützung beantragen. Weil das Programm gut angenommen wurde und das Budget von 45.000 Euro bereits jetzt überzeichnet ist, soll es im kommenden Euro ausgebaut werden. Dann werden nach Planung der Stadt 90.000 Euro zur Verfügung stehen.

Insbesondere die Teilbereiche „Erneuerbare Energien“ und „Klimafolgenanpassung und Diversität“ sind bei den Bürgern angefragt. Wie Klimaschutzmanager Oliver Franz im Bauausschuss mitteilte, habe es in diesem Jahr allein 46 Anträge für die Förderung einer Photovoltaikanlage gegeben – nur zehn konnten bislang bewilligt werden. Beliebt ist auch die Dachbegrünung: Hier gab es zwölf Anträge, von denen zehn bewilligt wurden, zwei stehen noch auf der Warteliste.

Das Budget von 45.000 Euro hatte die Stadt für fünf Teilbereiche gestückelt. Weiterhin möglich sind auch in diesem Jahr noch Anträge zur Förderung in den Bereichen „Bauen und Sanieren“ sowie „Nachhaltiger Konsum“, ein wenig Geld ist auch im Topf für „Mobilität“ noch vorhanden.

Insbesondere im Teilbereich „Erneuerbare Energie“ soll im kommenden Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen, um insbesondere der hohen Nachfrage nach Solaranlagen-Förderung gerecht werden zu können, kündigte Oliver Franz an. Er sprach von einer „insgesamt sehr positiven Resonanz“ aus der Bürgerschaft. Es sei erkennbar, dass das Förderprogramm „ein Treiber für die Kommunikation über Klimaschutzmaßnahmen“ sei und Aufmerksamkeit für den Klimaschutz vor Ort schaffe.

Allerdings sei der Arbeitsaufwand für die Verwaltung enorm. Für die meisten der 136 Anträge seien mindestens zwei, häufig auch drei oder vier Schreiben verfasst worden und häufig mehrere Telefonate nötig. Zusätzlich helfe man den Bürgern auch dabei, Energieberatungsangebote zu finden. Bewerber, die mit ihren Anträgen in diesem Jahr wegen der hohen Nachfrage leer ausgegangen seien, könnten es im kommenden Jahr erneut versuchen, sagte Franz.

(cpas)