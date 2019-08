Klima-Camp im Rheinischen Revier : Protest-Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet

Protest-Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet

Erkelenz Wieder haben Aktivisten Blockaden im Rheinischen Revier angekündigt. Sie wollen damit gegen die Braunkohleverstromung protestieren. Die Polizei geht nicht von massiven Störaktionen aus.

Polizei und RWE sind auf Protestaktionen am Wochenende von Umweltaktivisten im Rheinischen Revier vorbereitet. Die Aktionsgruppe „Kohle Ersetzen“ hat im Rahmen des sogenannten Klimacamps am Tagebau Garzweiler für dieses Wochenende dazu aufgerufen, in einer „möglichst niederschwelligen Aktion“ die Braunkohleinfrastruktur zu blockieren.