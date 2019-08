Sitzblockaden und Mahnwachen gegen Braunkohle : Klimaaktivisten protestieren friedlich am Tagebau Garzweiler

Erkelenz Klimaaktivisten haben rund um den Tagebau Garzweiler II mit Sitzblockaden und Mahnwachen friedlich gegen die Energiegewinnung aus Braunkohle und für alternative Energien demonstriert.

Im Rahmen des 10. Klimacamps im Rheinischen Revier richtete die Aktionsgruppe „Kohle Ersetzen“ ab dem Samstagmittag Sitzblockaden an mehreren Zufahrten zum Tagebau ein, so zum Beispiel am Skywalk, am Haupteingang oder an der Nord-Süd-Kohlebahn.