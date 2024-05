Kita Südpromenade Erkelenzer Kita-Kinder feiern erstes Fest

Das sogenannte „Harf-Haus“ an der Südpromenade hat eine lange Geschichte, beherbergte in den letzten Jahrzehnten unter anderem das Jobcenter und wurde als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Zur Erinnerung: Verrottete Deckenbalken, die nicht mehr auf dem Mauerwerk auflagen, Mauern, die abgestützt werden mussten, um die Nachbargebäude zu schützen – Unerwartete Mehrarbeiten nach Beginn der Sanierung machten eine rund einjährige Übergangszeit für die Kita in einem Container im Gipco nötig, bevor sie im Sommer 2020 die frisch sanierten und neu gestalteten Räume an der Südpromenade beziehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt fehlte noch ein Anbau mit einem Mehrzweckraum. Dieser wurde im Dezember 2023 fertiggestellt und eröffnet. In diesem Sommer werden auch die letzten Arbeiten am Außengelände abgeschlossen, womit die Kita dann komplett ist. Mit dieser Kita wird nicht nur der Nachfrage nach Plätzen in Kindertagesstätten Rechnung getragen, sondern zugleich wurde ein Kapitel Baugeschichte beendet, das von vielen Bürgern fast schon als unendliche Geschichte wahrgenommen wurde.