Großes Treffen in Erkelenz Kita-Personal kämpft gegen Überforderung

Jahr für Jahr steigen in nahezu allen Kommunen die Zahl der zu betreuenden Kinder. Immer mehr Kleinkinder, immer mehr Ganztagsanspruch, immer mehr Inklusion von Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen oder anderen Einschränkungen – all das bleibt in der Regel am Kita-Personal hängen. Als „die einzige Stelle, die wir bei unseren Stellenangeboten niemals rausnehmen müssen, weil es einfach immer Bedarf gibt“ bezeichnete kürzlich beispielsweise der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel den Beruf des Erziehers. „Wir erleben die Kita als Ort, an dem zunehmend neue Aufgaben gebündelt werden. Es gibt schon jetzt zu wenig Personal, und genau davon brauchen wir dann demnächst noch deutlich mehr“, beschreibt Lothar Terodde, Kreisverbandsgeschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Situation.